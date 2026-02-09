Carnavales Oficiales: un trabajo coordinado de distintas áreas para vivir una gran fiesta

Durante tres noches, Olavarría vivió una verdadera fiesta llena de magia y color, con la participación de miles de olavarrienses y visitantes de la región, que disfrutaron de los Carnavales Oficiales 2026, que fueron organizados por el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Para esta gran fiesta de la ciudad, durante los días previos se desarrollaron múltiples trabajos a través de diferentes áreas que se iniciaron con el reacondicionamiento y pintura del Corsódromo, a cargo de las agrupaciones locales.

Asimismo se llevaron adelante trabajos de recambio de luminarias a lo largo de todo el predio del Parque Eva Perón, a cargo del personal de Coopelectric, para dotar de una mejor iluminación y seguridad a todo el sector.

Cabe destacar que se reforzó el sistema de monitoreo con la instalación de 19 nuevas cámaras fijas en puntos estratégicos del Parque Eva Perón, que fueron visualizadas desde el Centro de Monitoreo Municipal en tiempo real, y que se encuentran incorporadas de manera permanente al resto de las cámaras del Partido de Olavarría, que alcanzan un total de 371 en funcionamiento actualmente.

Un párrafo aparte merece la labor realizada en materia de seguridad y prevención con la presencia de 150 recursos policiales, entre efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, Policía Federal Argentina y agentes de del área Protección Ciudadana, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de la fiesta de carnaval.

Las tareas estuvieron abocadas principalmente a la prevención, tanto a través del despliegue de las cámaras de seguridad como la presencia de los grupos policiales de operaciones especiales y de Protección Ciudadana, como así también a la función disuasiva en situaciones requeridas.

Por intermedio de la Dirección de Defensa Civil se desplegaron dos equipos antisiniestrales del cuartel central de Bomberos Voluntarios, y un equipo de iluminación perteneciente a la Dirección Provincial de Defensa Civil de la base Tornquist, un tráiler con un generador de 7200 watts, con dos columnas de iluminación, una hidráulica y otra telescópica con reflectores, y con 102 toma corrientes que sirven como punto de carga en situaciones de falta de energía eléctrica.

De esta manera numerosas agrupaciones, comparsas, batucadas, grupos de baile, desfilaron en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, que lució esplendoroso, del viernes al domingo, que cerró con una noche inolvidable con la presentación de Mirú Mirá de 25 de Mayo, y la tradicional quema del momo, que fue uno de los momentos más esperados.

El evento contó además con la participación de un número destacado de instituciones locales, con distintos puestos de venta de comidas y alquiler de sillas.

Los Carnavales Oficiales 2026 son el resultado de un trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, junto a las agrupaciones e instituciones de la comunidad, que fueron parte de un verdadero encuentro con la celebración, la música y nuestra cultura que nos identifica, en cada canción, en el color, la alegría y en la magia, que se vivieron durante tres noches en el Corsódromo “Gabriel Antonio”.