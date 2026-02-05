Choque en Carhué: murió un chico de 12 años y su hermana de 2 está grave | Infoeme
Choque en Carhué: murió un chico de 12 años y su hermana de 2 está grave

El accidente entre un camión y un automóvil se produjo a siete kilómetros de la ciudad de Carhué, sobre la RP 60. La causa fue calificada como “homicidio culposo y lesiones culposas”.

Foto: Diario El Orden

Un menor de 12 años falleció y una niña de 2 años se encuentra en estado delicado en un hospital de Bahía Blanca como consecuencia de un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 60, a siete kilómetros del acceso a Carhué.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 569, en el tramo que une Carhué y Guaminí en la mañana del miércoles. Un camión con remolque que circulaba hacia la provincia de Río Negro impactó con un Peugeot 308 conducido por una mujer de 31 años. Con ella viajaban dos adultos y los dos menores, quienes iban de Bariloche al AMBA, informó El Orden de Pringles.

 

El saldo del choque

 

Tres ambulancias del Hospital San Martín de Carhué se presentaron de inmediato. Mientras que el menor de doce años falleció pese a los esfuerzos médicos, su hermana de dos años fue trasladada al Hospital Penna de Bahía Blanca, con pronóstico reservado.

La Unidad Fiscal N°3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen calificó el hecho como “homicidio culposo y lesiones culposas”. (DIB)

