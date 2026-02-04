Hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal en 2025

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en 2025 hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal, tratándose así de la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayor parte del crecimiento se concentró en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires.

Conforme al dato aportado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en 2025 el crecimiento fue del 4% y alcanzó en diciembre del año pasado los 12.166 detenidos.

El documento registró que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023, sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025.

El dato estadístico es parte del informe anual "Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF", elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

La mayor parte del crecimiento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, en el CPF VI de Mendoza y en el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto).

En cuanto a la situación procesal, el reporte señala que casi dos tercios de las personas privadas de libertad en el SPF cuentan con condena firme, mientras que las procesadas sin sentencia cayó de manera sostenida en los últimos años: pasó del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025

Del total de los reclusos en el SPF, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470), mientras que el 6,1% restante (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mujeres, travesti-trans, jóvenes y extranjeros

El informe consigna que al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1% del total de la población penal. En relación con 2024, aumentó un 11,3%.

Asimismo, se advirtió un incremento en la cantidad de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025, se registraron 10 mujeres embarazadas y 16 mujeres detenidas junto con sus hijos/as, la cifra más alta de los últimos años.

Respecto de los jóvenes de entre 18 y 21 años, se destaca una disminución del 19,8% en comparación con el año anterior.

A diferencia de lo que ocurre en la población general, entre los jóvenes detenidos en cárceles federales predomina la prisión preventiva, ya que el 63,2% se encuentra en esa situación procesal.

En cuanto a las personas extranjeras, el reporte indica que representan el 16% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.942 personas nacidas en otros países. (DIB)