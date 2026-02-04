Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.

“Creemos que tenemos los votos. Si no, no convocaríamos”, dijo Bullrich, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich. La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “ recién en el recinto ”.

La posición de Vischy

Vischi, tras la reunión, expresó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto".

En ese sentido, tras ser consultado por el capítulo fiscal, el correntino aseguró sobre la caída en la coparticipación: "Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener". (DIB)