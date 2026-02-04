Bomberos de Olavarría cerró enero con más de 260 salidas y una intensa actividad por incendios

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró el mes de enero de 2026 con un notable aumento en la cantidad de salidas, registrando un total de 264 intervenciones, cifra que representa más del doble de las registradas en diciembre. Este escenario confirma un comienzo de año de altísima demanda operativa.

El informe mensual indica que el principal foco de trabajo estuvo dado por los incendios, que representaron la mayor parte de las salida; un escenario habitual en esta época del año pero que en enero alcanzó niveles especialmente elevados. A esto se sumaron incendios estructurales, de vehículos y otros siniestros, todos con fuerte despliegue de personal y unidades.

Además de los incendios, el balance incluye rescates de personas, accidentes, servicios especiales, guardias preventivas, colaboraciones con otras instituciones y servicios en eventos, lo que evidencia un mes con actividad sostenida en múltiples frentes, tanto en el casco urbano como en zonas rurales y rutas.

En total, el mes reflejó miles de horas de trabajo del personal, más de 5.700 horas operativas aproximadamente.

Desde lo operativo, enero también implicó un alto consumo de recursos, especialmente en combustible, debido a la cantidad de salidas, los traslados a grandes distancias y las extensas horas de trabajo en incendios forestales, que demandan permanencia en el lugar y relevos constantes. A ello se suma el uso intensivo de equipamiento, unidades cisterna y herramientas específicas para este tipo de emergencias.