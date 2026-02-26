Jueves de adopciones: buscan una familia para Dorys

El Municipio a través de la Dirección Veterinaria da a conocer a “Dorys”, en el marco de la campaña de adopciones del programa municipal “Querer es cuidar”, en la que se busca un hogar definitivo para aquellos animales que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, los cuales llegan a este espacio por diferentes motivos, y pasan sus días dentro de un canil, aislados la mayoría del tiempo.

“Dorys” que es una perra mestiza, de cinco años de edad, que es muy mimosa, cariñosa y le encanta jugar, entre sus principales características.

Aquellas personas interesadas en conocerla pueden acercarse al predio de Bromatología (Av. Urquiza 5493) o bien comunicarse con el área por las redes oficiales del Municipio: Ig: @olavarriamunicipio; OlaVArría VA! – Fb: Municipio Partido de Olavarría.

“Querer es Cuidar” es una campaña desde la cual se busca concientizar a la comunidad de la importancia de cumplir con los cuidados básicos, para que nuestros animales transiten su vida en condiciones dignas y convivan en sociedad de manera pacífica y ordenada.

La iniciativa es abordada a partir de distintos ejes que contemplan la vacunación, la esterilización, la adopción, las condiciones de vivienda y de recreación del animal. Pero también con el énfasis puesto en que la comunidad conozca los servicios que ofrece el Municipio de Olavarría y que permiten el acceso gratuito a consultas veterinarias, vacunación y esterilización.

Contactos del Área de Bromatología