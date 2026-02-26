Abrió la convocatoria para participar de Mercados Bonaerenses

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que se encuentra abierta la convocatoria para pequeños productores y elaboradores de alimentos al programa “Mercados Bonaerenses”.

Personas interesadas podrán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Se aclara que se trata de una pre-inscripción y que, una vez cerrada la convocatoria, desde la Coordinación de Economía Popular se pondrán en contacto para realizar una visita y confirmar la participación.

Los rubros que podrán inscribirse son: frutas y verduras, miel, dulces y mermeladas, conservas, semillas, chocolates, bebidas, quesos, panificados, huevos, plantas y plantines, condimentos, alfajores, infusiones, productos agroecológicos, bioinsumos, pastas, cereales, productos sin TAC.

El Programa “Mercados Bonaerenses” tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos, que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; como así también fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos fijas o itinerantes.