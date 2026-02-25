ELENA MARIA LARRAZ viuda de MASTRANGELO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de Febrero de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos Mariela, Daniel y Luis Mastrangelo. Sus hijos políticos Mario, Karina y Belén. Sus nietos Martin, Gaston, Federico Errobidart; Octavio y Valentina Mastrangelo. Sus nietos políticos Marcela, Rocío y Nadia. Sus bisnietos Jazmin, Bruno y Delfina Errobidart. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Roca Merlo.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.