Paritarias: Judiciales confirmaron el rechazo a la propuesta y pararán junto a los gremios estatales

Los trabajadores judiciales ratificaron su rechazo por “insuficiente” a la propuesta salarial del gobierno de la provincia y “mandataron realizar un paro de actividades con gremios estatales”.

Este lunes se desarrollaron las asambleas convocadas por la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en las veinte departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el Poder Ejecutivo, el viernes. Tal como se informó, las asambleas departamentales ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, “por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025”.

Luego “se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada. En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima”.

En esa línea, las asambleas ratificaron la participación del gremio en todas las medidas de lucha que se definan de manera unitaria entre las centrales sindicales y los gremios de la CTA para enfrentar la sanción de la reforma laboral, “iniciativa que implica una profunda regresión en materia de derechos laborales en la Argentina”. Y el comunicado aclara: “Si bien su impacto es directo sobre el ámbito privado, advierten que también genera condiciones desfavorables para los derechos y la negociación colectiva en el sector público”.

La oferta de Provincia consiste en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. Frente a ello, la AJB expresó el rechazo y solicitó que, a la brevedad, se convoque a una nueva instancia paritaria con una propuesta superadora”. (DIB)