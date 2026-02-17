Crecen las adhesiones al paro contra la reforma laboral, antes de la cumbre de la CGT

Distintos gremios confirmaron que adherirán a un cese de actividades el jueves cuando el debate por la reforma laboral llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Las confirmaciones llegaron a hora de que la Confederación General del Trabajo (CGT) reúna al Consejo Directivo este lunes, en la que anunciaron que definirán si convocarán a un paro nacional.

En ese marco, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y afines, Daniel Yofra, confirmó que su sindicato realizará una huelga junto a los gremios del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU). “A este Gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga, no alcanza con manifestarse en la calle”, afirmó el representante gremial.

El referente de Aceiteros sostuvo que con la actual gestión nacional no existe margen de diálogo y reclamó que la CGT adopte un plan de lucha más contundente. En paralelo, Yofra expresó su expectativa de que la conducción cegetista reaccione y avance con una medida de fuerza, tras la reunión prevista para este mediodía.

En relación con el proyecto oficialista, el líder sindical cuestionó los cambios que introduce la reforma laboral en materia de derechos laborales y advirtió: “El sindicalismo va a estar afectado porque no vamos a contar con las herramientas para defender a los trabajadores”. Además, el dirigente realizó una autocrítica sobre la estructura sindical y reconoció: “Evidentemente nosotros no hemos hecho lo suficiente”, expresó Yofra.

En tanto, la tensión interna atraviesa a la CGT, donde conviven sectores más dialoguistas con el Gobierno y otros dirigentes que reclaman medidas más duras. Ante este panorama, el triunvirato que integran Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo adelantó la reunión del Consejo Directivo y convocó para este lunes a las 11 con el objetivo de definir una posible huelga de 24 horas.

Por su parte, Jerónimo anticipó que existen consensos para avanzar hacia una medida nacional el día en que la Cámara baja debata la llamada Ley de Modernización Laboral, que obtuvo media sanción del Senado el miércoles pasado. “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, aseguró el titular del Sindicato del Vidrio.

Mientras la cúpula sindical analiza los pasos a seguir, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó que se alineará con la definición que adopte la central obrera si finalmente convoca a un paro. Desde el sindicato de colectiveros aclararon que respetarán la decisión que tome la CGT y acompañarán la medida que resuelva el Consejo Directivo.

La adhesión de la UTA representa un respaldo clave porque el gremio que lidera Roberto Fernández concentra el servicio de transporte urbano en todo el país. Por caso, una eventual paralización de los colectivos tendría un fuerte impacto en la jornada en que Diputados trate la reforma laboral.