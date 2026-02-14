Indec: el uso de la capacidad instalada cayó al 53,8% en diciembre, el número más bajo de 2025

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8% en diciembre de 2025, según informó esta tarde el Indec. El nivel estuvo por debajo del registrado en el mismo mes de 2024, cuando había alcanzado el 56,7%, y marcó además una caída frente al 57,7% de noviembre.

El indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que mide qué proporción de la capacidad productiva está efectivamente en uso, mostró así un cierre de año con menor intensidad en la actividad manufacturera. A lo largo de 2025, el nivel general había tocado un máximo de 61,1% en septiembre, para luego iniciar un sendero descendente en el último trimestre. Además, este 53,8% fue el porcentaje más bajo del año, aún menor que el 54,4% de marzo.

Entre los bloques sectoriales que se ubicaron por encima del promedio general en diciembre se destacaron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

En contraste, varios sectores operaron con niveles sensiblemente más bajos. La industria automotriz mostró una utilización de apenas 31,2%, muy por debajo del 44,2% de diciembre de 2024. También se ubicaron en niveles reducidos los productos de caucho y plástico (33,4%), textiles (35,2%), productos del tabaco (38,6%) y metalmecánica excepto automotores (38,9%).

En el caso de la metalmecánica -excluida la industria automotriz-, la caída interanual estuvo vinculada principalmente con menores niveles de producción de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria. La industria automotriz, por su parte, reflejó una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.

Los productos alimenticios y bebidas, si bien se mantuvieron por encima del promedio general, también mostraron un retroceso frente al año anterior, asociado a una menor molienda de oleaginosas y a una baja en la producción de carne vacuna. En sentido contrario, las industrias metálicas básicas registraron una incidencia positiva, impulsadas por un incremento en la producción siderúrgica. (DIB)