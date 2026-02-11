Fútbol Menor: tiene fecha de inicio el Torneo Apertura “Mario Buceta”

En la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría se reunieron los delegados del fútbol formativo y se definió la fecha de inicio para el primer torneo del año que se llamará “Mario Buceta”.

Los dirigentes olavarrienses coincidieron en el homenaje y también en la fecha de inicio de la competencia, que quedó pautado para el sábado 7 de marzo.

En primera instancia se llevará a cabo el torneo Apertura, que en esta oportunidad se denominará “Mario Buceta” con la modalidad de juego de todos contra todos, a una rueda, y posteriormente será el turno del Clausura, con localía invertida. Los ganadores de cada torneo, en caso de no repetir, jugarán la final anual para decretar al campeón de la temporada.

Con todas las categorías competirán Estudiantes, Racing, Ferro, Embajadores, El Fortín y Loma Negra y Colonias y Cerros, Municipales, San Martín, Luján, Atlético Hinojo, Sierra Chica jugarán, pero sin completar todas las divisionales.

Además, se podría sumar Villa Mailín, con tres categorías, pero quedó a confirmarse su presencia.

Fuente: prensa LFO