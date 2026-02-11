Inició la obra de construcción de red de gas en Villa Aurora Sur que alcanzará a 181 familias

En la tarde de este martes, el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el Secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, recorrió el inicio de la obra de construcción de extensiones de red de distribución de gas en el barrio Villa Aurora Sur.

La obra contempla la construcción de extensión en la red de distribución de gas en el sector delimitado por avenida Luciano Fortabat, calle 157, Las Heras y Los Tulipanes (paralela al paso a nivel).

Se trata de un servicio de infraestructura fundamental que alcanzará a 181 viviendas y que beneficiará a las familias que viven en dicho sector de la ciudad.

La construcción de la nueva red de gas comenzó con los trabajos de excavación y de tendido de la nueva cañería, que permitirá ampliar el servicio.

El proyecto cuenta con la factibilidad técnica de la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A., que realizará el aporte de materiales sin costo ni para el Municipio ni los vecinos beneficiarios.

La obra se encuentra en marcha actualmente, a cargo de la empresa SCH Geogas y la inversión asciende a una suma de $119.240.000.