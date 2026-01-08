Hantavirus: murió un hombre en Mar del Plata, a horas de conocerse otro deceso en San Andrés de Giles

Un hombre de 33 años murió en las últimas horas en Mar del Plata, tras haber contraído hantavirus, y es el primer fallecido en el distrito General Pueyrredon este año. El deceso se produjo a poco de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

La víctima, oriunda de Sierra de los Padres, localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad balnearia, había comenzado con los primeros síntomas a fines de noviembre de 2025. En principio fue diagnosticado de un cuadro de distrés respiratorio grave; con el correr de las semanas, su estado empeoró hasta que finalmente falleció.

De acuerdo a la información que trascendió en medios locales, el hombre vivía en una zona semirrural y tenía un antecedente de exposición rural por caza y taxidermia. Luego de constatarse la muerte, se realizaron pruebas de laboratorio que confirmaron que había perdido la vida por hantavirus.

En tanto, las áreas de Zoonosis y Salud del Municipio de General Pueyrredon, en conjunto con la Región Sanitaria VIII, implementaron acciones de control de foco, desinfección y control de roedores en el domicilio de la persona fallecida y áreas de trabajo.

El pasado 2 de enero, la muerte de un joven de 14 años por hantavirus en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado, con un 70% de los contagios detectados en la zona central del país, alcanzando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y la Ciudad de Buenos Aires.

A nivel país, de acuerdo al último informe del ministerio de Salud de nación, en 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 fallecieron, lo que representa una letalidad del 29,8%. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la temporada actual, los casos notificados ascienden a 43.

Hantavirus

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente producida por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae. La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.

Actualmente, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV)1 reconoce dos especies de ortohantavirus asociados al SCPH que circulan en Argentina: Orthohantavirus andesense y Orthohantavirus mamorense.

La especie O. andesense está representada por un único virus nombrado, el virus Andes, pero también agrupa otras variantes emparentadas como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires, entre otros. La especie O. mamorense incluye al virus Laguna Negra como virus no nombrado.

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas suspendidas en el aire (aerosoles) contaminadas con el virus, que se desprenden de heces, orina o saliva de roedores infectados.

La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores, esto es, en áreas silvestres, zonas suburbanas y ambientes rurales, también en los peridomicilios y durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas o, en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

A su vez, existe evidencia de transmisión persona a persona y, por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

También pueden producirse contagios por:

Contacto directo de excreciones con mucosas (conjuntival, nasal o bucal).

Mordedura de roedores infectados.

Síntomas

El hantavirus produce un síndrome cardiopulmonar que puede manifestarse a través de un cuadro leve con fiebre inespecífica, o bien de forma grave con insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un estado gripal e incluyen: fiebre superior a 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin compromiso de las vías respiratorias superiores. La detección y atención temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico.

Cómo prevenir el hantavirus

Para prevenirse de contagiarse hantavirus, los especialistas recomiendan: