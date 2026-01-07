Aprehendido por Desobediencia: tenían un prohibición de acercamiento y la policía los encontró juntos en Pueblo Nuevo | Infoeme
Sabado 10 de Enero 2026 - 10:57hs
23°
Sabado 10 de Enero 2026 - 10:57hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  policiales
 |  Desobediencia
 - 10 de Enero de 2026 | 10:46

Aprehendido por Desobediencia: tenían un prohibición de acercamiento y la policía los encontró juntos en Pueblo Nuevo

Fue en el marco de una recorrida de rutina de un patrullero del Comando de Patrullas que, tras identificarlos, constató que tenían una medida cautelar vigente.  

Un hombre de 22 años fue aprehendido tras ser encontrado en el Barrio Pueblo Nuevo en donde la policía lo encontró con una mujer y descubrieron que tenían entre ambos una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

Según se detalló en el informe oficial, fue en una recorrida de rutina que efectivos policiales del Comando de Patrullas de Olavarría identificaron a un hombre y una mujer que se encontraban sobre calle San Lorenzo al 3000.

Allí, tras cruzar los datos de ambos con el sistema informático policial, confirmaron que ambos tenían una restricción de acercamiento mutua vigente hasta el 28 de enero emitida por el Juzgado de Familia N°1 de Olavarría

 

Frente a esta situación, el muchacho fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Primera de Olavarría en donde quedó alojado a disposición de la  UFI Nº5 de Olavarría, que inició una causa caratulada como "Desobediencia". 

En tanto, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que preste declaración

 

