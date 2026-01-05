“Olavarría en Verano” continúa con más propuestas en diferentes espacios

Para los próximos días, en el marco del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, se desarrollarán diferentes propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, organizadas por el Municipio de Olavarría, que se prolongarán durante todo el receso estival.

El calendario tiene por finalidad brindar a toda la comunidad actividades para todos los gustos y edades, para seguir disfrutando de nuestra ciudad y las localidades durante todo el año.

A continuación se detallan las actividades, que además podrán ser consultadas a través del sitio web y en las redes sociales del Municipio, tanto Olavarría Municipio como Olavarría VA en Facebook e Instagram.

Jueves 8 de enero

19:30 horas. 1º Correcaminata Nocturna

Centro Cultural “San José”

Se trata de la primera Correcaminata Nocturna del 2026 que tendrá como punto de encuentro el Centro Cultural Municipal San José. La prueba principal se largará a partir de las 21 horas con un trazado de 3 kilómetros. En tanto que las propuestas se iniciarán desde las 19:30 horas con una clase abierta de gimnasia que será encabezada por profesoras del staff de Deporte Social de la Subsecretaría de Deportes. A las 20:30 horas será la largada para la carrera de niños y niñas.

Inscripción para la prueba de 3K

Viernes 9 de enero

18:00 horas. Mercado de Artistas. Exposición de obras de artistas locales y música en vivo

Museo Dámaso Arce (veredón)

Desde el Museo se brinda un espacio para la comercialización y difusión de bienes y servicios de artistas locales que no cuentan con otros espacios para poder difundir sus obras. La propuesta busca conectar artistas con el público, fortaleciendo identidad y el patrimonio local. Además, la jornada del domingo contará con música en vivo.

Actividad destinada para todo público.

Presentaciones en vivo, desde las 20 horas:

_ Luna y Valentina

_ Música para contar (Agustín Begue, Inés Maddío, Ignacio Carlotto)

19:30 horas. Apertura Sala flúor

Museo Dámaso Arce

Sábado 10 de enero

18:00 horas. Muestra Night Rider

Museo Emiliozzi

En conjunto con la muestra Night Rider se realizará una exposición de autos de colección sobre calle Necochea. Habrá también foodtruck y presentaciones musicales.

Actividad destinada para todo público.

18:00 horas. Tardecitas de Museo

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

Se trata de un encuentro que se realiza en las localidades junto la comunidad, con artesanos locales, foodtruck, música en vivo baile, talleres de arte, visitas guiadas.

Actividad destinada para toda la familia.

19 horas. “Celebración de la Liturgia”

Centro Cultural Municipal “San José”

En marco de la Muestra “Liturgia”, artista Juan Martín Sisti, expuesta en Sala 3, se desarrollará una actividad perfomática con música en vivo. Se tratará de un encuentro abierto al público donde se podrá visitar la muestra con una propuesta especial. Contará con la palabra del artista, música en vivo a cargo de Paloma Carlos, y la degustación de un trago compartido.

La muestra consta de pinturas de paisajes de la cotidianeidad del artista, vinculados al mundo del trabajo, así como retratos de rostros que se pueden reconocer en la vía pública.

19:30 horas. Sala flúor

Museo Dámaso Arce

20 a 22 horas. Noche flúor

Museo de las Ciencias

Se trata de dos talleres que ocurren en simultáneo, abordando temáticas típicas del espacio. 1) Mega fauna flúor (visita por la sala de Mega Fauna intervenida especialmente para la presentación) y 2) Astro Flúor (taller artístico que se dictará en la sala de astronomía del Museo.

Requiere inscripción. Por orden de llegada en el lugar. Cupos limitados: 1) Mega flúor: 30 personas y 2) Astro flúor 15 personas.

Actividad destinada para todo público.

20:30 horas. Música bajo las estrellas

Centro Cultural Municipal “San José” (patio)

Presentaciones en vivo de Barriga y Amor Descartable

Domingo 11 de enero

19:30 horas. Sala flúor

Museo Dámaso Arce

20 horas. Rock en Bicentenario

Casa del Bicentenario

Presentaciones en vivo de Los Bredda, Los Pacientes del Doctor Álvarez, El Mundo Limón.

20 a 22 horas. Noche Flúor

Museo de las Ciencias

