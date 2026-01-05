Este lunes comienzan los festejos por el 148º aniversario de Colonia Hinojo | Infoeme
 5 de Enero de 2026

Este lunes comienzan los festejos por el 148º aniversario de Colonia Hinojo

Aunque los festejos centrales serán el próximo domingo 11, este lunes se invitó a la comunidad de participar de actividades alusivas al aniversario. 

El Municipio de Olavarría invitó a la comunidad de todo el Partido y la región a participar de las actividades alusivas a la conmemoración del 148º aniversario de Colonia Hinojo.

El cronograma se iniciará este lunes 5 de enero, fecha fundacional de la localidad, con una misa al aire libre que tendrá como punto de encuentro la cruz ubicada en el predio el club Santa Águeda, sobre uno de los accesos a la localidad.

Será desde las 19 horas, con invitación abierta a todas las personas.

El festejo central se llevará a cabo el domingo 11 de enero, con un gran fiesta que contará con presentaciones musicales en vivo, propuestas gastronómicas, artísticas, culturales y mucho más.

En ese marco, se invita a instituciones, emprendedores y artesanos de la localidad a participar. Personas interesadas podrán anotarse acercándose a la delegación Municipal de Hinojo, o comunicándose con la misma al 491023.

