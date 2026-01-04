MARTA ESTHER ENDERE viuda de MARTIN (Q.E.P.D.) | Infoeme
 necrologicas
 4 de Enero de 2026

MARTA ESTHER ENDERE viuda de MARTIN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Enero de 2026 a los 84 años de edad.

 

 

 

Su hijo Marcelo Arnaldo Martin. Su hija política Graciela Pibuel. La madre de sus nietos Sonia Medici. Sus nietos Pablo, Matias y Marcela Martin. Su nieta política Stefania Prieto. Su bisnieto Salvador Mazza Martin. Sus sobrinos Karina, Claudio y Alejandra; y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Barrio en el que vivía: Vecina de Microcentro.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.

