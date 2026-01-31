Olavarrienses en Liga Argentina: destacada actuación para Merchant

La Liga Argentina tuvo continuidad con varios encuentros de la Conferencia Sur y en el Cayetano Arias, ganó Deportivo Viedma.

Deportivo Viedma derrotó 83 a 66 a El Talar en un encuentro intenso donde el conjunto rionegrino mostró personalidad y determinación para revertir un inicio adverso y, a partir de una sólida defensa colectiva y pasajes de alto vuelo ofensivo, terminó imponiéndose con autoridad ante su público.

Una de las figuras en el elenco ganador fue Jeffrey Merchant que aportó 19 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 30:30 minutos en la cancha.