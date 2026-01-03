Golf: jugaron 18 hoyos del Torneo “Bienvenido 2026”

Una muy buena cantidad de golfistas le dieron marco al primer Medal Play 18 hoyos del 2026.

La jornada sabatina contó con la presencia de 60 jugadores y se desarrolló en condiciones climáticas ideales.

Néstor Leiva con 65 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Matías Armendano con 67 golpes y Alejandro Lagleyze con 68 golpes.

En la Categoría De 14 a 24, la victoria fue para Emiliano González con 66 golpes. Juan Peruilh con 67 golpes fue segundo y Julio Escalada con 68 golpes fue tercero.

Por último, en De 25 al máximo, el triunfo fue para Ricardo De Belaustegui con 68 golpes y lo acompañaron en el podio Raúl Sabbatini con 70 golpes y Antonio Álvarez con 71 golpes

El torneo marcó el inicio formal de la actividad competitiva del año en el golf “albinegro”, con una excelente convocatoria y un gran nivel de juego.

Fuente: Prensa CAE