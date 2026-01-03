Milei afirmó que "debería asumir ya mismo González Urrutia" en Venezuela

“Estamos viendo la caída de un dictador cuyo poder reside en el narcotráfico. La libertad está renaciendo en todo el continente”, afirmó el presidente Javier Milei sobre el ataque de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro. Además, resaltó que la situación debe llevar a la asunción “de quien es el verdadero presidente, Edmundo González Urrutia”.

En una entrevista en La Nación+, el Presidente señaló que “lo que hay que comprender es que esto significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y, aun así, quiso quedarse aferrado al poder”. Agregó que “Eso es por el lado estrictamente político, si uno quiere; lo que estamos viendo es la caída de un dictador. Más fuerte todavía, y digamos si es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista; es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista español, con Podemos, o sea, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y en Bolivia”.

El ”narcoestado”

Según Milei, Maduro “tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del cartel de Los Soles; tiene estrategias de infiltración vía migración masiva, llegada a carteles, tiene alianzas con ONG wokes para impulsar la izquierda radical en el mundo; tiene vínculos con Irán, con Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás; ha financiado en Colombia, por ejemplo, a la guerrilla, al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de las FARC. Ha participado en operaciones de lavado de dinero a gran escala. Tiene un rol similar al que tenía Cuba en los setentas exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región”.

De ese modo, afirmó el primer mandatario, “yo diría que hoy es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la enorme cantidad de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, no solo por lo que han sufrido los que han padecido el régimen en términos de pobreza, en términos de inflación, en términos de caída de la alimentación y pérdida de peso, sino también en términos de violencia, en términos de persecución, en términos de tortura”.

“Bueno para Venezuela, bueno para la región”

“Eso no solo es bueno para Venezuela, sino que también es bueno para la región, porque básicamente esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado al continente, no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traído mucha violencia. De hecho, no solo apoyan a los que son del socialismo del siglo XXI, sino que a sus opositores los persiguen; tienen un manual de ataque. Yo lo he sufrido en la campaña del 23, con todas las letras. Entonces, acá queda bien claro quién está de un lado o del otro, y por lo tanto estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante”.

En ese momento el periodista de LN+ le preguntó a Milei si lo ocurrido en Caracas “es la caída del régimen o hay posibilidades, por ejemplo, de que Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, sigan llevando adelante el terror y este narcoestado que hay vigente en este momento en Venezuela”. El Presidente respondió que “si continúan en la línea de narcoestado van a continuar los ataques en esta línea que ha hecho Estados Unidos. Pero me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a resquebrajar y sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es Edmundo González Urrutia”.

“González Urrutia debería asumir”

Cuando le preguntaron cuál va a ser la posición que va a tomar Argentina en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras reuniones, Milei fue categórico: “Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de Estados Unidos. No tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”.

Javier Milei admitió que en Venezuela ocurre “un momento de suma convulsión” y que todavía no había podido hablar con María Corina Machado -Nobel de la Paz 2025- o con González Urrutia. Pero insistió sobre este último: “Debería asumir. Él ganó las elecciones, tiene un mandato que cumplir. El presidente electo es González Urrutia. Maduro era un usurpador del poder”.

Milei cerró: “Es un nuevo renacer con más fuerza de la libertad. La libertad está renaciendo en todo el continente y eso nos va a volver a traer prosperidad y nos va a permitir tener la vida que merecimos tener, hasta que fuimos invadidos por la izquierda”. (DIB)