Azul: robaron cableado eléctrico de un CAPS y se perdieron casi 100 vacunas

Un robo ocurrido en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 5 de Azul provocó la pérdida de 95 dosis de vacunas, como consecuencia del corte de energía eléctrica generado tras la sustracción de cableado.

El hecho fue denunciado el 26 de enero por Griselda Soledad Rodríguez (45), coordinadora del centro de salud ubicado en calle 2 Nº 251, quien al iniciar su jornada laboral, alrededor de las 7 de la mañana, advirtió el faltante de tres metros de cable de luz, de color negro, que se encontraban instalados en el pilar de suministro eléctrico del establecimiento.

De acuerdo con la información oficial, el ilícito habría ocurrido en el período comprendido entre las 13 horas del 23 de enero y las 7 del 26 de enero. Como consecuencia del corte del servicio, se produjo la ruptura de la cadena de frío de una de las heladeras del CAPS, lo que derivó en la pérdida de 95 vacunas destinadas al tratamiento de distintas enfermedades.

Hasta el momento, no se registraron testigos, cámaras de seguridad, alarmas ni sospechosos identificados, por lo que se solicitó la intervención de peritos y el Gabinete Técnico Operativo (GTO) se encuentra abocado a la investigación.

La causa fue caratulada como "Robo" y quedó a cargo de la UFI Nº 6, conducida por la doctora Paula Serrano, del Departamento Judicial Azul. Las actuaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul