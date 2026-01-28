Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes | Infoeme
Miércoles 28 de Enero 2026 - 19:43hs
36°
Miércoles 28 de Enero 2026 - 19:43hs
Olavarría
36°
Infoeme
 |  policiales
 - 28 de Enero de 2026 | 19:09

Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes

En seis allanamientos, la DDI dio con los sospechosos fueron incautadas cuatro motos y tres teléfonos celulares.

Tras una investigación que comenzó el pasado 21 de enero, en la que se analizaron imágenes y se recopilaron testimonios de vecinos, tres jóvenes quedaron detenidos en la localidad de Bolívar por realizar maniobras peligrosas y correr picadas en motocicleta.

Según informaron fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense a Agencia DIB, las últimas horas, agentes de la DDI llevaron a cabo seis allanamientos en la localidad bonaerense, en los cuales detuvieron a tres sujetos, e incautaron tres teléfonos celulares y cuatro motos de distintas marcas y cilindradas.

Los apresados fueron identificados como Esteban Mosca, de 20 años; Gustavo Álvarez, de 24 años; y Agustín Díaz, de 21 años.

 

 

Su aprehensión se logró luego de una ardua recopilación de imágenes y videos obtenidos del Centro de Monitoreo local, donde los oficiales observaron varios motovehículos realizando picadas y maniobras peligrosas en la vía pública.

En los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares y las siguientes motocicletas: una Gilera Smash 110 cc., dominio, A230IMH; una Zanella ZB 110 cc.; una moto Honda Tornado 250 cc.; y una Gilera Shael 150 cc.

En la causa interviene la UFI N°15, a cargo de la fiscal Julia Sebastián y el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo de Carlos Villamarín.

Fuente: Agencia DIB

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME