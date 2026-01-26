El Gobierno se prepara para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil con la oposición

El Gobierno Nacional define la estrategia para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil que debatirá con la oposición para avanzar en la conquista de las voluntades que necesita para aprobar el proyecto.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en Casa Rosada se esperanzan con poder sintetizar las normativas presentadas en la materia para lograr reducir la edad de imputabilidad. Si bien el ideal del presidente Javier Milei es bajarlo a los 13 años, en el oficialismo saben que el consenso adquirido hasta entonces por todos los sectores se extiende hasta los 14.

"Hay varios proyectos. La idea es unificar y aprovechar para construir los consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos empezar a generarlos”, sostuvo ante esta agencia una importante fuente involucrada.

No es la primera vez que el oficialismo involucra a la oposición con este tema. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados habilitó a un debate similar con la oposición y en mayo de 2025 conquistó dictamen.

Si bien el ideal es cumplir con la aprobación de la Ley Penal Juvenil en febrero, por los pasillos de Balcarce 50 anticipan que los plazos legislativos son complejos y que podrían dificultar la aprobación. Aún con la estrategia en pleno debate hay quienes creen que el tratamiento podría extenderse durante el período ordinario que iniciará el 1° de marzo.

“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumos dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos”, admitió un alfil legislativo involucrado en la negociación. Sin embargo, hay un sector que ve factible la posibilidad de aprobarlo durante la prórroga veraniega. __IP__

Asimismo, destacan como positivo la posibilidad de instalar el tema centralmente luego del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Una de las más activas fue la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en Senadores, Patricia Bullrich.

De esta forma, Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en pararlelo con la idea de obtener media sanción de la Reforma Laboral, cuyo debate iniciará el 11 de febrero en la Cámara Alta, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para la misma fecha en la Baja.