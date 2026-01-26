2025 cerró con estancamiento y fuerte contracción de la actividad, según informe municipal

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio se realiza un continuo y pormenorizado seguimiento de la actividad comercial e industrial de todo el Partido, un relevamiento que permite la elaboración de índices precisos, un insumo estratégico para el estudio de la situación y, principalmente, para la toma de decisiones, en articulación con actores clave.

El análisis de la actividad del 2025 plantea una evolución prácticamente nula, lo que expuso un escenario de estancamiento, pero caracterizado por un deterioro significativo durante el segundo semestre del año.

El acumulado anual muestra que la variación respecto de 2024 fue de apenas 0,1%, lo que evidencia con claridad que durante el año no se registró crecimiento económico, sino una economía virtualmente paralizada, sin capacidad de expansión productiva. Mientras que la comparación con 2023 arroja una caída del 17%.

Desde el área se destacó, a la par, que este escenario se agravó hacia el cierre del año. La comparación interanual entre diciembre de 2025 y diciembre de 2024 arroja una caída del 14% en el nivel de actividad.

El análisis también permite apreciar que esa retracción se profundizó entre los meses de junio y diciembre de 2025. Este comportamiento coincidió con un contexto macroeconómico adverso, caracterizado por un aumento sostenido de la inflación. Mientras que en mayo la inflación mensual se ubicaba en torno al 1,5%, hacia diciembre alcanzó el 2,8% mensual, afectando el poder adquisitivo de los hogares, deteriorando el consumo interno y generando mayores presiones sobre los costos de producción y comercialización.

Las consecuencias pudieron verse de manera directa en las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector comercial. La caída de las ventas, el incremento de los costos operativos y la incertidumbre limitaron la capacidad de sostener niveles de actividad y rentabilidad, con efectos negativos sobre la generación y el sostenimiento del empleo en el sector privado. Este proceso tuvo un correlato social relevante, afectando a trabajadores y familias que dependen del entramado productivo local.

La eliminación de la Obra Pública, una medida adoptada por el Gobierno Nacional continúa afectando de manera profunda a la economía del Partido. La paralización de proyectos de infraestructura no solo perjudicó de forma directa a los sectores vinculados a la construcción, sino que generó efectos indirectos sobre la industria, la minería, la logística, el comercio y los servicios, amplificando la retracción de la actividad económica local y debilitando los encadenamientos productivos.

Sectores económicos

El análisis sectorial interanual confirma la magnitud del proceso contractivo. El sector comercial registró una caída interanual del 20%, lo que evidenció el fuerte retroceso del consumo. La Industria, por su parte, presentó una disminución del 12%, asociada a la menor demanda y al freno de la producción.

Además, la Minería, sector estratégico para la economía de Olavarría, mostró una caída del 6%, mientras que la Logística registró una baja del 1%, también como correlato del menor dinamismo general de la economía.

Despachos de cemento

Los despachos de cemento en el Partido de Olavarría muestran, durante 2025, una leve recuperación en términos anuales, aunque en un contexto de elevada volatilidad y niveles de actividad deprimidos respecto de años anteriores.

En la comparación 2025 versus 2024, se registra una variación positiva del 5%, lo que indica un repunte moderado de la actividad vinculada al sector de la construcción y a la producción cementera local. No obstante, este crecimiento debe interpretarse con cautela, dado que se produce sobre una base de comparación muy baja.

En efecto, durante 2025 respecto de 2023, los despachos de cemento sufrieron una contracción del 22,4%, motivado por la paralización de la obra pública, la caída de la inversión privada y el deterioro general de la actividad económica.

En diciembre último la variación interanual fue negativa en un -0,5%, mientras que la variación intermensual mostró una caída significativa del -6,2%, lo que sugiere una desaceleración de la demanda, aunque a priori diciembre es un mes con menor demanda por cuestiones estacionales.

En síntesis, los despachos de cemento en Olavarría presentan una recuperación parcial y frágil, condicionada por la persistencia de un contexto macroeconómico restrictivo y la ausencia de motores estructurales de crecimiento, especialmente en el sector de la construcción.

Relevamiento comercial

Vale destacar que también desde hace ya varios meses se realiza también un relevamiento comercial, con foco en la situación en el macrocentro de la ciudad, que es el sector más aglutinador de comercios.

El relevamiento estuvo a cargo del equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del área de Empresas y de Economía Popular, quienes realizaron entrevistas personales a más de 240 comercios comprendidos en el cuadrante delimitado por las avenidas Del Valle; Pringles, Colón y la calle Riobamba.

Del relevamiento surgieron los siguientes datos:

* El 86% de los comercios están con actividad y el 14% restante cerrados. Este dato se mantiene ya desde hace algunos meses, y da cuenta del cierre de comercios céntricos producto de la crisis económica.

* El rubro más relevado fue indumentaria que alcanza el 32,9%, en segundo término, ventas de productos alimenticios (pollería, dietética, fiambrería, entre otros) con el 11.1%. La tercera ocurrencia más importante es Artículos para el hogar/ Electrónica/ Instrumentos con el 7,2% de participación, seguido por kiosco con el 6,3% y Marroquinería 4,8% continúan como los rubros más encontrados en esta muestra.

* Quienes declararan haber tenido una merma en sus ventas figuran el 52.2% de los comercios, en la mayoría de los rubros, este dato sostiene y acompaña al informado por los indicadores económicos de Olavarría, donde mencionada la retracción económica de la ciudad.

* Cuando se analiza en detalle las ventas de los rubros más participativos, vemos que en todos se evidencia la tendencia general descrita anteriormente. Para el sector Indumentaria las ventas bajaron en un 39.1% de los locales, mientras que un 47.9% de los casos se mantiene estable.