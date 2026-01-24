El salario real de los trabajadores registrados acumula tres meses de caída consecutivos | Infoeme
El salario real de los trabajadores registrados acumula tres meses de caída consecutivos

De acuerdo al Indec, el salario real de los asalariados formales se redujo entre septiembre y noviembre tanto para los privados como para los estatales.

El salario de los trabajadores registrados cayó en noviembre por tercer mes consecutivo -subió 1,8% contra una inflación del 2,5%-, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La serie indica un agravamiento de la tendencia: en el último trimestre relevado (septiembre a noviembre) los salarios acumulan una caída de 1,7% real. Solo en noviembre, los haberes perdieron 0,7% de su poder adquisitivo.

Sobre la base de la última caída del salario, el especialista Luis Campos, calculó que el sector privado registrado está 1,3% debajo de noviembre de 2023 -pierde 22,2% contra 2017- y el sector público un 15,5%, lo que medido contra 2017 representa una merma del 35,8% .

En promedio, la caída del salario real es del 6,4% en la era Milei.

Campos explicó que “la dinámica salarial del 2025 (noviembre es el último dato disponible) fue de un claro estancamiento en niveles históricamente bajos ”. Y que en los últimos meses, al calor de la suba de la inflación, el salario real entró en una fase de deterioro marginal.

"El deterioro del empleo registrado no solo se intensificó sino que es generalizado", advirtió por su parte Federico Pastrana, economista de CP-Consultores. Ni siquiera los empleados bajo convenio lograron en los últimos tres meses ganarle a la inflación. (DIB)

