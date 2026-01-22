El consumo masivo no logra consolidar una recuperación, según datos privados

El consumo masivo registró un leve crecimiento de 2% en 2025 con relación a 2024, pero con un fin de año en declive, al tiempo que se observa una consolidación del cambio en la forma de compras.

El saldo anual terminó en terreno positivo, pero en diciembre –mes de mayor nivel de consumo por las fiestas- hubo una baja de 0,3%, que coincide con las quejas de las empresas y comercios y que se reflejaron en informes sectoriales.

Los sectores más afectados fueron los supermercados tradicionales y los mayoristas, mientras que los locales de cercanía, las farmacias y los kioscos tuvieron un mejor desempeño.

Según un trabajo de la consultora Scentia que recibió la Agencia Noticias Argentinas, durante diciembre los supermercados vendieron 4% menos que un año atrás y en todo el año pasado las ventas disminuyeron 5,2%.

En el caso de los mayoristas, la baja interanual en diciembre fue de 0,5% y en el año se verificó un desplome de 5%.

En contrapartida, los autoservicios independientes mejoraron 2,9% en diciembre y pudieron dar vuelta el año que terminó con un leve alza estadística de 0,1%.

En “kioscos y tiendas” hubo un avance de 0,3% interanual y 9,1% en todo 2025 contra 2024.

En lo que respecta a las farmacias –donde las compras de fin de año ayudan- se detectó una caída interanual en diciembre de 1,9%, pero en el año suben 2,3%.

El mayor incremento se observa en el e-commerce con mejoras de 32,3% en el mes y 14,1% en el año.

Fuente: Noticias Argentinas