Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental

El cuerpo de un turista de 79 años fue hallado en el techo de un hotel, en la ciudad de Mar del Plata, ubicado en la calle Corrientes entre Colón y Brown. La mujer de la víctima aseguró que el hombre cayó por la ventana de un octavo piso y que atravesaba una profunda depresión.

El llamado al 911 para dar cuenta de que había aparecido un cuerpo en el techo del Hotel Trébol fue registrado cerca del mediodía de este jueves. Minutos antes, trabajadores del lugar habían sentido un fuerte estruendo. Personal policial confirmó que la persona había fallecido y que había caído desde el edificio lindero.

Según medios locales, si bien el hecho fue caratulado como averiguación de causales de muerte por la Fiscalía Nº5, no se descarta que se haya tratado de un suicido, ya que la esposa de la víctima aseguró que habían viajado desde la provincia de Mendoza a pasar unos días de vacaciones, ya que su marido atravesaba una depresión y estaba bajo tratamiento.

La mujer dijo que lo último que vio es que su marido se asomó por la ventana del departamento que alquilaban, pero no pudo precisar en qué momento cayó al vacío. (DIB)