Una avioneta aterrizó de emergencia sobre la ruta 56, cerca de General Madariaga

Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia sobre ruta provincial 56, a la altura de General Madariaga, cerca de Pinamar, por una falla en el motor. Por fortuna no hubo heridos y el tránsito en la zona no tuvo inconvenientes.

Según confirmaron fuentes de la Policía de Pinamar, el traspié ocurrió cuando el piloto Leandro Dinatolo, de 51 años, volaba desde Cañuelas rumbo al aeródromo de Villa Gesell. En pleno trayecto, a la altura del kilómetro 36 de la ruta 56, notó una falla en el motor de su avioneta bimotor Mosber.

Al notar la complicación, de inmediato Dinatolo decidió bajar y hacer un aterrizaje de emergencia sobre la ruta. La maniobra salió bien y no hubo heridos. Por prevención, la aeronave fue llevada hasta la banquina.

Fuente: Agencia DIB