Explotó el verano en Cuenta DNI con nuevas promos y cambios en las tradicionales

Comenzó 2026 y la billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, lanzó una serie especial de descuentos de verano, que incluye nuevas promos veraniegas y modificaciones en promociones ya conocidas, como la de carnicerías y pescaderías. Enterate de todo acá.

El ”Especial de Temporada” de Cuenta DNI trae promociones de un 25% de descuento en consumo, todos los días, en balnearios y comercios adheridos relacionados con las vacaciones. La extensa lista incluye: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas; y los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje. Esto es con un tope de reintegro por comercio, por semana y por persona de $ 10.000.

Comercios de cercanía… más carnicerías

Lo que es llamativo es la cuestión de los descuentos en comercios de barrio: todos los viernes -incluido por supuesto este 2 de enero- habrá 20% de ahorro, pero ahora también entran las carnicerías, pescaderías y granjas. El tope de reintegro es de $ 5.000 por semana y por persona.

Otras promos que corren incluyen el 25% de descuento, los sábados y domingos, en los mercados YPF Full (sin contar combustible). Acá el topo de reintegro es de $ 8.000 por semana. Y la gastronomía en comercios adheridos, 25% de descuento también sábados y domingos. Con tope de $ 8.000 semanales.

Más promos

El resto de descuentos: