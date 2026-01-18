Durante 2025 la Provincia efectuó más de 3 millones de trámites registrales

Durante 2025, el Registro Provincial de las Personas realizó 3.009.457 trámites registrales realizados en los 135 municipios a través de sus 560 delegaciones y de 641 operativos de documentación en territorio.

En las oficinas se registraron 123.971 nacimientos, 136.279 defunciones, 86.574 matrimonios y uniones convivenciales, se confeccionaron 858.359 DNI y pasaportes, 516.753 certificaciones y se expidieron 1.158.002 partidas.

Además, se realizaron 129.519 trámites en operativos que recorrieron 77 municipios: 9 De Julio, Alberti, Alem, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Bahia Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Carlos Casares, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Daireaux, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación De La Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvarado, General Arenales, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lincoln, Luján, Magdalena, Mar Chiquita, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes, Rivadavia, Rojas, Salto, San Isidro, San Miguel, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres De Febrero, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.

Toda la información estadística del Registro Provincial de las Personas puede consultarse en su portal, en el siguiente enlace: https://portal-estadistico.rpp.gba.gob.ar/