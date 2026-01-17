“Olavarría en Verano”: Suspensión de actividades por alerta meteorológico

El Municipio informó que debido a la emisión de un “alerta amarillo” por tormentas que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires se decidió suspender las actividades pautadas para este sábado, enmarcadas en el calendario de “Olavarría en Verano”. Por ese motivo, a la par, se decidió cerrar durante la tarde y noche el acceso al Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”.

Del área de Cultura del Municipio se expresó que la medida abarca tanto la actividad pautada en museos de la ciudad de Olavarría y localidades, como así también la jornada de Música en el Bicentenario, que iba a desarrollarse en horas de la tarde y noche en las escalinatas de ese espacio municipal.

De manera paralela, desde el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima se explicó que, además de las actividades que se iban a desarrollar en horas de la tarde y noche en el Bioparque, se decidió cerrar el acceso al espacio desde el inicio de la tarde, una vez culminado el encuentro de natación que se desarrolló en el sector del piletón.

De acuerdo a lo comunicado desde el Servicio Meteorológico Nacional, Olavarría se encuentra dentro del área de influencia de un alerta nivel amarillo por tormentas para horas de la tarde. De acuerdo con lo que se detalló en la comunicación oficial, el centro de la provincia de Buenos Aires se verá afectado “por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua”.

Además, se detalló que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Por este motivo, desde la Dirección de Defensa Civil se emitieron las siguientes recomendaciones:

_ No realizar actividades al aire libre

_ No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

_ Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, principalmente de construcciones en altura