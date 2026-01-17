Carnavales Oficiales 2026: el lunes abre la convocatoria a instituciones

Los Carnavales Oficiales 2026 se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero, en el Corsódromo Municipal. En ese marco, se informa que el próximo lunes abrirá la inscripción para instituciones interesadas en participar con puestos de comida y alquiler de sillas. Los cupos son limitados.

Entidades de bien público que estén debidamente acreditadas, asociaciones cooperadoras, sociedades de fomento, juntas vecinales, bibliotecas, agrupaciones tradicionalistas, clubes y cooperativas podrán inscribirse desde el 19 al 26 de enero inclusive.

Deberán hacerlo en el horario de 8 a 13 horas en la oficina de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, ubicada en el Palacio San Martín (Rivadavia 2801) planta baja.

Instituciones interesadas tendrán que acercar una nota en la que se exprese la solicitud para participar del evento y datos de contactos (número de teléfono y dirección de correo electrónico), así como también la documentación que avale a la entidad. En el escrito, además, deberá aclararse con qué servicio participarán. Se recuerda que habrá cupo limitado.