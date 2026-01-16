Kicillof propuso un aumento con retroactivo y habría acuerdo en la paritaria de empleados públicos | Infoeme
Viernes 16 de Enero 2026 - 19:09hs
35°
Viernes 16 de Enero 2026 - 19:09hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  comunidad
 - 16 de Enero de 2026 | 18:48

Kicillof propuso un aumento con retroactivo y habría acuerdo en la paritaria de empleados públicos

El Gobierno provincial propuso una suba del 1% para diciembre y mejoró la oferta para enero. Incluye un proporcional por el medio aguinaldo.

El gobierno de Axel Kicillof ofertó esta tarde un acuento salarial para los trabajadores estatales del 1% retroactivo para diciembre y mejoró el incremrento de enero al 2% en una reunión esta tarde con los gremios del sector, que estarían cerca de aceptar la propuesta.

El ofrecimiento del gobierno incluye un pago proporcional por el medio aguinaldo ya pagado el año pasado y una reapertura de las negociaciones en febrero, tomando el aumento de enero como base.

De acuerdo con un detalle que difundió el gobierno, el incremento sería del 4,5% a cobrar en febrero, con los sueldos de enero. Se compone del 1% para diciembre, 2% para enero más 0,5% correspondiente al SAC.

Fuente: Agencia DIB

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME