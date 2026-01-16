Avanzan con trabajos de mejoramiento de calles en Villa Aurora, AOMA y Pickelado | Infoeme
 16 de Enero de 2026

Avanzan con trabajos de mejoramiento de calles en Villa Aurora, AOMA y Pickelado

Asimismo se desarrollaron tareas de reconformación de cuneta en el canal de Calle 173, en el tramo que va desde San Martín hasta Av. Colón.

El Municipio, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicas, avanza con diferentes obras de mejoramiento, destinadas a mejorar la transitabilidad del estado de calles y la evacuación del agua en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada del jueves con equipamiento municipal se trabajó en el canal de Calle 173 con las tareas de reconformación de cuneta, en el tramo que va desde calle San Martín hacia avenida Colón, para evitar complicaciones en períodos de lluvia, teniendo en cuenta que se producían desbordes al estar obstruido el curso de agua.

Asimismo, en la mañana de este vienes se desarrollan trabajos de mantenimiento de calles en barrio AOMA, que se encuentran incluidos dentro de la obra de construcción de cordón cuneta en el marco de un abordaje integral en el sector.

De la misma manera, se llevaron adelante tareas similares en la zona de Villa Aurora, más precisamente en San Martín y Las Orquídeas, y en barrio Pickelado, en Av. Márquez y Av. Del Valle, para mejorar el estado de transitabilidad en calles internas.

Mientras que durante esta semana también se ejecutaron obras de mantenimiento en la colectora de Av. Eva Perón, entre Av. Colón y Av. Sarmiento.

