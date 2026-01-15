Coqueluche: Este jueves se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso | Infoeme
Coqueluche: Este jueves se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso

El Municipio de Olavarría informó que en la mañana de este jueves se llevará a cabo un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Abarcará un sector de 9 manzanas, que comprenderá de Dorrego a Álvaro Barros y de Leal a Berutti.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, renovaron el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

