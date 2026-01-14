MARÍA ANGÉLICA CÓRDOBA DE NIEVAS "LA NEGRA" (QEPD) | Infoeme
 |  necrologicas
 | 
 - 14 de Enero de 2026 | 17:52

MARÍA ANGÉLICA CÓRDOBA DE NIEVAS "LA NEGRA" (QEPD)

Falleció en Olavarría el día 14 de enero de 2026 a los 65 años de edad.

 

Su esposo Juan Carlos Nievas; sus hijos: Carlos Leopoldo, Juan Gabriel y Marianela Estefanía; su hija política Diana; sus nietos: Rodrigo, Triana, Ceferino, Elena y Mara; sus hermanos: Mario Alberto, Marcos Américo y Marcelo Adrián Córdoba; sus tíos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participantes de su fallecimiento.

 

 

 

Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen

 

Lugar de nacimiento: Laprida

 

Actividad que des arrollaba: Jubilada. bailarina

