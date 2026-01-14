MARÍA ANGÉLICA CÓRDOBA DE NIEVAS "LA NEGRA" (QEPD)

Falleció en Olavarría el día 14 de enero de 2026 a los 65 años de edad.

Su esposo Juan Carlos Nievas; sus hijos: Carlos Leopoldo, Juan Gabriel y Marianela Estefanía; su hija política Diana; sus nietos: Rodrigo, Triana, Ceferino, Elena y Mara; sus hermanos: Mario Alberto, Marcos Américo y Marcelo Adrián Córdoba; sus tíos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participantes de su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Hipólito Yrigoyen

Lugar de nacimiento: Laprida

Actividad que des arrollaba: Jubilada. bailarina