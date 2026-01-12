Fútbol Infantil: Embajadores cruzó la Cordillera y jugó en Chile

Embajadores sumó experiencia internacional con futbolistas nacidos entre 2009 y 2011 ya que participó del Torneo “Aniversario Ciudad de Ovalle” que completó su 34° edición bajo la organización de la Academia Kico Rojas.

La competencia se extendió desde el sábado 3 hasta el domingo 11 con Fase de Grupos y Play-Off además de que todos participaron por una Copa.

Embajadores, salió campeón de la Copa de Plata en la categoría 2011, con la 2012 quedó en tercer lugar y la 2009-10 perdió por el tercer y cuarto puesto, por lo que quedó a un paso del podio.

Los resultados:

2011: 0-1

2009/10: 3-0 (Dentaro -2- y Maldonado)

2011: 1-0 (Taverna)

2009/10: 1-0 (Dentaro)

2012: 3-0 (Ibarrax2 y Janson)

2009/10: 1-1 (Sosa) se definió por penales 5-4

⁠2012: 6-0 (Melo, Izarra, Padin -2-, Ducca y Nicolosi)

Fuente: Prensa CEO