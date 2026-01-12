Fútbol Infantil: Embajadores cruzó la Cordillera y jugó en Chile | Infoeme
Lunes 12 de Enero 2026 - 19:05hs
35°
Lunes 12 de Enero 2026 - 19:05hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Infantil
 - 12 de Enero de 2026 | 17:23

Fútbol Infantil: Embajadores cruzó la Cordillera y jugó en Chile

En el transcurso de la pasada semana, una delegación del Club Embajadores compitió en el Torneo “Kico Rojas”, en Chile.

Embajadores sumó experiencia internacional con futbolistas nacidos entre 2009 y 2011 ya que participó del Torneo “Aniversario Ciudad de Ovalle” que completó su 34° edición bajo la organización de la Academia Kico Rojas.

 

La competencia se extendió desde el sábado 3 hasta el domingo 11 con Fase de Grupos y Play-Off además de que todos participaron por una Copa.

 

 

Embajadores, salió campeón de la Copa de Plata en la categoría 2011, con la 2012 quedó en tercer lugar y la 2009-10 perdió por el tercer y cuarto puesto, por lo que quedó a un paso del podio.

 

Los resultados:

2011: 0-1

2009/10: 3-0 (Dentaro -2- y Maldonado) 

2011: 1-0 (Taverna)

2009/10: 1-0 (Dentaro) 

2012: 3-0 (Ibarrax2 y Janson)

2009/10: 1-1 (Sosa) se definió por penales 5-4 

⁠2012: 6-0 (Melo, Izarra, Padin -2-, Ducca y Nicolosi)

 

Fuente: Prensa CEO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME