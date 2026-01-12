Rock y artistas locales en las escalinatas de la Casa del Bicentenario | Infoeme
Rock y artistas locales en las escalinatas de la Casa del Bicentenario

“Olavarría en Verano” desplegó el pasado fin de semana un abanico de propuestas que convocaron multitudes en distintos espacios públicos de la ciudad y las localidades. Uno de esos ejemplos fue Rock en Bicentenario, que cosechó la participación de decenas y decenas de olavarrienses, que disfrutaron de música en vivo en uno de los puntos más atractivos y elegido por vecinos y vecinas.

Inició minutos después de las 20 horas, organizado desde la Subsecretaría de Cultura y con un escenario preparado especialmente para la ocasión frente a las escalinatas, a espaldas del arroyo Tapalqué.

Se contó con las presentaciones en vivo de Los Bredda, Los Pacientes del Doctor Álvarez y El Mundo Limón. Durante todo el evento, además, se contó con un patio gastronómico y cervecero, para el deguste de las personas presentes.

La propuesta continuará durante las próximas semanas, con el siguiente cronograma y presentaciones:

 

_ Sábado 17 de enero

Shows en vivo de: Surco, Supernova y Viajando a Mercurio

 

_ Sábado 24 de enero

Presentaciones en vivo de: La sexta Napolitana, Otra vuelta y Caos

 

_ Domingo 1 de Febrero

Shows en vivo de: Jalea, Las aves gigantes y La familia Bermudez

 

“Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas organizadas desde el Municipio, continuará durante todo el mes de enero y febrero, por lo que se invita a la comunidad a seguir las publicaciones tanto en el sitio web como en las redes sociales. Actividades recreativas, deportivas y culturales, libres y gratuitas, con el objetivo de seguir disfrutando de la ciudad y las localidades durante el verano.

