En 2025, más de 3,3 millones de argentinos invadieron Brasil

Con un dólar que se mantuvo relativamente estable durante gran parte de 2025, el número de argentinos que disfrutan de las playas y maravillas deno se detiene. De un total dellegadas deque arribaron al vecino país,

De acuerdo a datos oficiales del Embratur, la Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor, que, en términos interanuales, registró un crecimiento del 72% frente a 2024.

Detrás se ubicaron los turistas provenientes de Chile, con 801.921 visitantes, y de los Estados Unidos, con 759.637. El flujo europeo también fue relevante, con Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España, que aportaron en conjunto 1.274.567 ingresos.

La llegada de más de 9 millones de turistas equivale a casi 3000 vuelos internacionales aterrizando a lo largo del año en distintos puntos del territorio brasileño. De esta manera, el país vecino no solo superó el último récord histórico que había conseguido en 2024, cuando cerca de 6,7 millones de viajeros internacionales arribaron al país, sino que además superó una meta que se había puesto el propio gobierno brasileño.

En términos interanuales, las llegadas crecieron 37,1%, y quedaron 34,6% por encima del objetivo fijado en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que proyectaba 6,9 millones de visitantes, informó Embratur, el equivalente a la Secretaría de Turismo en la Argentina.