Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5% | Infoeme
Domingo 11 de Enero 2026 - 16:10hs
38°
Domingo 11 de Enero 2026 - 16:10hs
Olavarría
38°
 - 11 de Enero de 2026 | 14:37

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,2% en diciembre y cerraron 2025 con variación positiva de 2,5%

El análisis sectorial de CAME confirmó la tendencia recesiva reciente en las pymes: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números en rojo.

En diciembre, el comercio minorista de las pymes experimentó un retroceso del 5,2% interanual a precios constantes. En contrapartida, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%. Según el informe que dio a conocer esta mañana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, con estos valores, el índice de todo 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%.

El análisis sectorial de CAME confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números en rojo. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración, -15%; Perfumería, -9,8%, y Textil e indumentaria, -8,5%. La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

En resumen, dice CAME, “diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”.

