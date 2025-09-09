El Municipio y la Mesa de Arbolado Urbano realizaron una plantación en el Parque Mitre de Hinojo

El Municipio de Olavarría, en el marco del trabajo que de manera articulada se lleva a cabo junto a la Mesa de Arbolado Urbano, realizó este martes una nueva jornada de plantación, que en esta ocasión se desplegó en el parque Mitre de Hinojo, en el atractivo espacio público que se encuentra también el Museo Municipal de la localidad.

Las tareas se iniciaron a primera hora de la mañana, con la participación de personal del área de Coordinación de Espacios Verdes y de la Delegación Municipal de Hinojo. Vale destacar, a la par, que la gestión de cada una de las especies que fueron ubicadas en distintos espacios surge de la articulación y diálogo con las distintas instituciones que integran la Mesa de Arbolado. En ese sentido, se trata de la Dirección Municipal de Desarrollo Agropecuario (dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo), el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Se detalló que el objetivo de la jornada fue no sólo incremental el arbolado, sino también completar el diseño original de ese espacio. La mayoría de las especies fueron ubicadas en torno al sendero principal y se trató de tilos (3), plátanos (2), laurentinos (3), Libocedrus (2), Liquidambar (4) y Crespón (6).

Vale recordar, por último, a fines del pasado mes de agosto, en las actividades enmarcadas en la Semana del Árbol, desde el Municipio y la Mesa de Arbolado Urbano se llevó a cabo la plantación de 70 árboles de diversas especies en plazas, predios e instituciones educativas.