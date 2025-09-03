“Barrio por barrio” tuvo una nueva jornada de abordaje territorial integral

Este miércoles llevó a cabo una nueva jornada del Programa Municipal Barrio por Barrio, que contó con distintos stands de áreas municipales en el Servicio Territorial Municipal N° 4, en Beruti y Rufino Fal, abarcando los barrios Hipólito Yrigoyen, 25 de Noviembre, Pro Casa, PYM, San Carlos y UTA.

Las actividades comenzaron a las 9.30, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:

-Tarjeta SUBE (Nuevo servicio)

-Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

-Reimpresión de boletas de Tasas Municipales.

-Vacunación de caninos y felinos.

-Validación identidad Mi Argentina.

-Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

-Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

-Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

Con el objetivo de brindar una respuesta integral, se realizaron tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

A su vez, un dispositivo puerta a puerta recorrió la zona con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas que dieron a conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral para lo cual se dispone de la participación del Intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.