El programa “Juguemos en la Plaza” estará este domingo en “La Máxima”

El Municipio informó que el Programa Recreativo e Itinerante “Juguemos en la Plaza” estará este domingo en la plaza “Eureka”, ubicada en el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima a partir de las 15:30.

Según detallaron, la propuesta, que es desplegada desde la Subsecretaría de Deportes, continúa su recorrido por distintos espacios públicos de todo el Partido, con el objetivo de brindar a los más chicos una tarde plena en diversión, con actividades lúdicas, de educación física y la vinculación.

Quienes quieran participara deberán acercarse únicamente con una botella de agua.

El Programa Municipal “Juguemos en la Plaza” tiene como objetivo garantizar el acceso y el derecho al juego a todos los chicos y chicas, pero también poner en valor las plazas, parques y espacios públicos con los que cuenta Olavarría.