El programa “Juguemos en la Plaza” estará este domingo en “La Máxima” | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 15:55hs
12°
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 15:55hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Subsecretaría de Deportes
 - 24 de Septiembre de 2025 | 12:25

El programa “Juguemos en la Plaza” estará este domingo en “La Máxima”

La actividad se desplegará en la plaza “Eureka”, ubicada en el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima, a partir de las 15:30.

El Municipio informó que el Programa Recreativo e Itinerante Juguemos en la Plaza” estará este domingo en la plaza “Eureka”, ubicada en el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima a partir de las 15:30.

Según detallaron, la propuesta, que es desplegada desde la Subsecretaría de Deportes, continúa su recorrido por distintos espacios públicos de todo el Partido, con el objetivo de brindar a los más chicos una tarde plena en diversión, con actividades lúdicas, de educación física y la vinculación.

Quienes quieran participara deberán acercarse únicamente con una botella de agua.

El Programa Municipal “Juguemos en la Plaza” tiene como objetivo garantizar el acceso y el derecho al juego a todos los chicos y chicas, pero también poner en valor las plazas, parques y espacios públicos con los que cuenta Olavarría.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME