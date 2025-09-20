Calles anegadas por la tormenta: el Municipio trabajó en distintos puntos de la ciudad

A raíz de las tormentas registradas en la ciudad, el Municipio de Olavarría se encuentra trabajando en distintos barrios. Personal de Protección Ciudadana y equipos de obras públicas recorren las zonas afectadas y se lleva adelante el control de sumideros. Asimismo, desde Desarrollo de la Comunidad, a través de la guardia, se atienden diferentes situaciones de emergencia.

Se recuerda que Olavarría se encuentra dentro del área de influencia de alertas de nivel “amarillo” y “naranja” por tormentas para la jornada de este sábado.

Por tal motivo, se solicitó a la comunidad no circular y colaborar siguiendo las siguientes recomendaciones:

• No sacar la basura.

• Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

• Evitar actividades al aire libre.

• Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

• Realizar la carga de celulares.

• Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

• Si está en un vehículo, permanecer en su interior.

• Cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda.

• Mantener la limpieza de canaletas de techos y desagües de patios internos.

• Asegurar o retirar elementos que puedan caer desde altura (como macetas o chapas).

Por último, se recuerdan las vías de comunicación disponibles ante cualquier emergencia:

• 100 Bomberos

• 103 Defensa Civil

• 107 Hospital

• 2284-544817 Vecinos en Red (solo WhatsApp).