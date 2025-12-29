Las “Promos” cerraron el año con la Cena Coronación | Infoeme
Lunes 29 de Diciembre 2025 - 17:13hs
Olavarría
Olavarría
 - 29 de Diciembre de 2025 | 17:04

Las “Promos” cerraron el año con la Cena Coronación

Días atrás y ante un buen marco de público se llevó a cabo la Cena Coronación para la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste. Además, hubo reunión de Comisión Directiva y preparadores.

Las Promocionales cerraron el año de la mejor forma y fue con una cena donde se entregaron los premios a los ganadores del 2025.

 

Pilotos, autoridades, familia y amistades se reunieron en la Cena Coronación donde se hizo entrega de los trofeos a Martín Collodoro ganador de la Monomarca 1100, Bernardo Fucci en Promocional 1100 y Leonardo Marotta en la Copa Gol VW.

 

Además, en lo que fue la despedida de Diego Tartuferi como presidente de la categoría, hubo sorteos entre los que se incluyó un viaje para dos personas a Cataratas del Iguazú cortesía de Destino Global Viajes y Turismo.

 

 

Posteriormente, la nueva Comisión Directiva encabezada por Martín Benaglia, mantuvo una reunión con los preparadores para comenzar a definir lineamientos para el 2026.

 

Fuente: prensa APPS

 

