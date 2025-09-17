Un joven de 20 años fue aprehendido por circular en una moto con pedido de secuestro

El personal de la Policía Local de Olavarría recuperó una moto que presentaba pedido de secuestro activo.

El hecho se produjo este martes en la intersección de Trabajadores y Chiclana cuando los efectivos realizaban una recorrida por el lugar.

Allí, secuestraron una moto 110 cc. con faltantes de pecheras delanteros y sin dominio colocado.

En este marco, el conductor del vehículo, un joven de 20 años, quedó aprehendido.

La causa fue caratulada como "Encubrimiento" y cuenta con la intervención de la UFI N° 10.