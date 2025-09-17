Un joven de 20 años fue aprehendido por circular en una moto con pedido de secuestro | Infoeme
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 14:12hs
22°
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 14:12hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  policiales
 - 17 de Septiembre de 2025 | 13:49

Un joven de 20 años fue aprehendido por circular en una moto con pedido de secuestro

El hecho se produjo durante la jornada del martes en Trabajadores y Chiclana.

El personal de la Policía Local de Olavarría recuperó una moto que presentaba pedido de secuestro activo.

El hecho se produjo este martes en la intersección de Trabajadores y Chiclana cuando los efectivos realizaban una recorrida por el lugar.

Allí, secuestraron una moto 110 cc. con faltantes de pecheras delanteros y sin dominio colocado.

En este marco, el conductor del vehículo, un joven de 20 años, quedó aprehendido.

La causa fue caratulada como "Encubrimiento" y cuenta con la intervención de la UFI N° 10.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME