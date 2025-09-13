El feriado por el Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes 29 de septiembre

Laconfirmó que la celebración delse trasladará este año. Si bien la jornada se considerapara el sector,

El cambio se acordó en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75. Según fuentes de CAME, el objetivo del pase del viernes al lunes es evitar una caída en las ventas durante el fin de semana y al mismo tiempo asegurar el beneficio a los trabajadores.

Modalidades

El lunes 29, los comercios pueden abrir, atendidos por sus dueños o por empleados que acepten trabajar.

Los empleados que decidan no trabajar ese día, en tanto, cobrarán su salario habitual, sin descuentos. Pero los empleados que trabajen percibirán el doble de su jornal, ya que la jornada se equipara a un feriado nacional.

Mientras que no corresponde descanso adicional por el día.

De esta manera, el sector mercantil tendrá “un esquema flexible” que busca “equilibrar la actividad comercial con el reconocimiento a los trabajadores”. (DIB)