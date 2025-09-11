Una formación del tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos

protagonizó un accidente en las primeras horas de este jueves, cuando embistió a un micro con pasajeros que cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de

De acuerdo a la información difundida por el portal Minuto Uno, se trataba de una formación del ramal Ezeiza, que se dirigía hacia Plaza Constitución. Mientras que el colectivo afectado pertenece a la empresa Tienda León, que transporta pasajeros entre terminales aéreas.

Los reportes iniciales indican que hay doce personas con heridas leves, principalmente golpes y traumatismos.

Tras el impacto el servicio ferroviario se vio seriamente afectado durante toda la mañana. Durante horas ese ramal del Roca solo circuló entre Monte Grande y Constitución, lo que generó complicaciones para miles de usuarios en el horario en el que suelen acudir a su trabajo.

Las autoridades ya se encontraban trabajando en el lugar para esclarecer las causas del choque. (DIB)