El Gobierno busca desalentar el paro y dice que descontará el día a los que adhieran

Tras confirmarse que la CGT realizará un paro general el día que la Cámara de Diputados vote la reforma laboral, el Gobierno nacional advirtió que descontará el día a los empleados públicos que no concurran a sus puestos o no cumplan funciones durante la jornada de la medida de fuerza.

A través de sus voceros, dejaron entrever que, como sucedió en otros paros, el Ejecutivo avanzará con el descuento del día de aquellos estatales que no trabajen. Sin embargo, a diferencia de otras protestas, en esta ocasión se sumarán los gremios de transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis.

En ese sentido, desde la administración libertaria indicaron que los trabajadores nacionales deberán organizarse para llegar a sus puestos. El paro, además, impactará en la provincia de Buenos Aires ya que adhirió a la medida ATE bonaerense. Aunque en este caso, la gestión de Axel Kicillof no descontará el día, y más teniendo en cuenta que el gobernador ha marchado en contra de la reforma.

Si bien la CGT decidió un paro sin movilización, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su intención de salir a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara baja trate la reforma laboral. En principio sería este jueves, aunque dependerá de los tiempos parlamentarios. Habrá que ver sin transporte el éxito de la movilización de ATE ya que se complica para muchas personas llegar hasta el Parlamento.

Gobierno vs. estatales

Ante la advertencia del Gobierno de Javier Milei, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar salió al cruce y minimizó el descuento del día de trabajo. "Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare Manuel Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves", señaló en la red social X.

"El paro en la administración pública va a ser total en todo el país. El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional. No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno. Vamos a profundizar nuestro plan de acción en las próximas semanas", agregó.

Mientras tanto, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro, pero no a la movilización. Al respecto, el dirigente justificó la medida y dijo que “el principal motivo es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el sindicalista criticó especialmente el polémico artículo de la reforma laboral que reduce los salarios durante las licencias por enfermedad o accidente. "Es un artículo amañado que fue incorporado entre gallos y medianoches en una actitud bastante cuestionable", apuntó. (DIB)